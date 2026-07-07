A sei giorni dal rogo tossico presso l’ex sito Montefibre, i rappresentanti dei Verdi hanno effettuato un sopralluogo. Non sono state fornite informazioni ufficiali ai cittadini e chiedono trasparenza immediata. Richiedono un tavolo istituzionale con gli enti coinvolti, tra cui il consorzio ASI, per affrontare la situazione.

«Nessuna comunicazione ai cittadini dopo 6 giorni dal disastro. Serve massima trasparenza e un tavolo istituzionale immediato con gli enti coinvolti, a partire dal consorzio ASI». Nella giornata di ieri si è tenuto un sopralluogo ispettivo d'urgenza presso il sito sequestrato dell'ex complesso industriale Montefibre di Acerra, teatro martedi scorso di un devastante incendio. Al sopralluogo hanno preso parteFrancesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e vicepresidente della Commissione Ecomafia, il consigliere regionale Carlo Ceparano, esponente di AVS e vicepresidente della Commissione Sanità della Regione e Alessandro Cannavacciuolo, storico attivista della Terra dei Fuochi, unitamente ai volontari antiroghi di Acerra. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Acerra, rogo tossico alla ex Montefibre: sopralluogo dei verdi

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