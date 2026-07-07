Un 22enne rimane in carcere a Milano dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni fuori da un bar in via Capecelatro, zona San Siro. L’aggressione è avvenuta sabato mattina, e l’uomo ha ricevuto circa venti coltellate. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di mantenere il giovane in carcere, ritenendolo incapace di controllarsi e potenzialmente in grado di ripetere l’atto.

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne che sabato mattina, fuori da un bar di via Capecelatro, in zona San Siro a Milano, ha colpito con una ventina di coltellate uno sconosciuto di 55 anni. Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, convalidando l'arresto per tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Aggravante, quest'ultima, non riconosciuta la gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Saidilly per il rischio di fuga e di reiterazione del reato. Era stato lo stesso 22enne a dire ai poliziotti, mentre veniva bloccato sabato mattina: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Accoltellato fuori da un bar a Milano, Lamin Saidilly resta in carcere. Gip: "Incapace di controllarsi, può rifarlo"

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Uomo accoltellato a Milano, legale dell'aggressore: Saidilly non ricorda nulla

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Temi più discussi: Lamin Saidilly aveva già accoltellato in Inghilterra. La furia dopo la lite col padre; Accoltellamento Milano, il legale dell'aggressore: 'Non ricorda nulla'; Lamin Saidilly e la frase shock dopo l’accoltellamento a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio; Milano, grave il 55enne ferito da 20 coltellate: arrestato un 22enne residente a Conegliano.

Lamin Saidilly, il #gambiano che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a #Milano e accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna. Davanti al gip Luigi Iannelli, il x.com

Lamin Saidilly, parla l’accoltellatore di via Capecelatro a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Il ferito è fuori pericolo reddit

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