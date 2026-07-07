A Roma l' iniziativa ' Avvicinare l' Europa alle Comunità locali Aurigemma | Creare una rete è fondamentale

Notizia in breve

Oggi a Roma si è svolta la giornata intitolata 'Avvicinare l'Europa alle Comunità locali', promossa dal Consiglio. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra istituzioni europee e comunità locali. Durante l’iniziativa, è stato sottolineato l’importanza di creare una rete di contatti tra enti e cittadini per migliorare la comunicazione e la collaborazione. La giornata si è conclusa con incontri e discussioni su temi legati alla partecipazione europea a livello locale.