A Roma l' iniziativa ' Avvicinare l' Europa alle Comunità locali Aurigemma | Creare una rete è fondamentale
Oggi a Roma si è svolta la giornata intitolata 'Avvicinare l'Europa alle Comunità locali', promossa dal Consiglio. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra istituzioni europee e comunità locali. Durante l’iniziativa, è stato sottolineato l’importanza di creare una rete di contatti tra enti e cittadini per migliorare la comunicazione e la collaborazione. La giornata si è conclusa con incontri e discussioni su temi legati alla partecipazione europea a livello locale.
Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Oggi a Roma si è svolta la giornata 'Avvicinare l'Europa alle Comunità locali', iniziativa promossa dal Consiglio regionale del Lazio e dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, insieme al Comitato europeo delle Regioni, con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, delle reti di informazione del Lazio,dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo e dell'Anci. L'evento era rivolto a tutti gli eletti locali e regionali del Lazio, con l'obiettivo di offrire loro l'opportunità di approfondire l'impatto delle politiche e delle iniziative Ue sui territori, anche in considerazione del ruolo strategico svolto dai finanziamenti europei nel sostegno ai progetti di sviluppo locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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