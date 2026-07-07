A Macherio è stato inaugurato un cinema sferico, con una proiezione a 360 gradi che permette agli spettatori di immergersi completamente nell’immagine. A Seregno è stato installato un maxischermo con cuffie, offrendo un’esperienza audiovisiva amplificata. Entrambe le iniziative puntano a offrire ai giovani un modo innovativo di fruire dei film, combinando tecnologia e coinvolgimento sensoriale.

Un’esperienza immersiva a 360 gradi dentro il cinema, per scoprire un modo nuovo e coinvolgente di guardare i film. È quella che bambini e ragazzi potranno sperimentare a Macherio, dove arriverà, in un doppio appuntamento in piazza, il Cinema Sferico, una forma di intrattenimento in cui i film vengono proiettati sulla superficie interna di una cupola, con lo spettatore che si trova al centro, avvolto dalle immagini e dal suono. L’iniziativa, promossa dal Comune, si potrà provare domani in piazza del Lavatoio e martedì 21 nel parcheggio di via Parini, nella frazione di Bareggia. In entrambi i casi saranno organizzati due turni: uno alle 20.30 per i bimbi dai 3 ai 5 anni e uno alle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Macherio arriva il cinema sferico. E a Seregno maxischermo in cuffia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jovanotti arriva sul maxischermo. Al cinema l’avventura della sua vitaAl cinema, sul maxischermo, viene proiettato un film dedicato alla vita di Jovanotti.

Cinescolto: torna la seconda edizione del cinema in cuffia all’Arena Pasquale BallarinDal 4 al 17 luglio, all’Arena Pasquale Ballarin di Chioggia si svolge la seconda edizione di Cinescolto.