A Lissone si svolge un evento musicale con due DJ, Andy Bluvertigo e Lilya, che si alternano in un doppio set in piazza. La serata prevede la presenza di due stili musicali diversi, che si mescolano durante l’evento. La manifestazione si svolge all’aperto, sotto le stelle, e prevede la presenza del pubblico nella piazza centrale della città. L’ingresso è gratuito e l’orario di inizio è stato comunicato dagli organizzatori.

Due universi musicali che si incontreranno e si fonderanno in un’unica serata da ballare sotto le stelle. Due percorsi artistici che si affiancheranno in consolle per dare vita a un viaggio sonoro dal respiro internazionale e multiculturale, capace di attraversare sound elettronico, new wave, rock, world music e reinterpretazioni originali e in chiave contemporanea di grandi successi del presente e del passato. Oggi alle 21 nella centralissima piazza Libertà a Lissone musica con il progetto di AndyBluvertigo & Lilya in forma back-to-back, un coinvolgente, doppio dj-set con due consolle che fonderanno in un’unica performance i mondi e le sensibilità dei due artisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Lissone si balla sotto le stelle. Andy Bluvertigo e Lilya alle consolle per un doppio dj-set in piazza

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