A che punto è l' Italia del basket

Sono passati dieci anni dall’introduzione di una riforma che ha modificato le modalità di qualificazione delle squadre nazionali di basket. La modifica ha reintrodotto le finestre di qualificazione, che si svolgono anche durante le stagioni dei club, e coinvolgono tornei come Europei e Mondiali. La novità ha portato a un cambiamento nel calendario e nelle modalità di selezione delle rappresentative nazionali. La riforma è rimasta in vigore da allora, influenzando il percorso delle squadre italiane e internazionali.

Sono ormai trascorsi dieci anni dall’attuazione di una riforma che ha cambiato radicalmente lo scenario della pallacanestro maschile internazionale, introducendo nuovamente le finestre di qualificazione - anche durante le stagioni dei club - ai tornei per selezioni nazionali come Europei o Mondiali. Un cambiamento che ha mietuto vittime eccellenti, come Slovenia, Croazia e Argentina, ma che allo stesso tempo ha costretto le varie federazioni in giro per il mondo ad allargare il bacino di giocatori convocabili, non potendo spesso attingere da quelli impegnati in NBA ed Eurolega. Questo fattore ha portato a partite dal risultato non sempre... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Slovenia-Italia 83-86: gli highlights | Amichevoli basket

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