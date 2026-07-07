A Brescia si svolgeranno quattro derby di basket, tutti tra squadre locali, e sei incontri dell'Union, ancora a secco di vittorie in queste sfide. La stagione si presenta ricca di scontri diretti tra squadre del territorio, con l'Union che cerca di interrompere il digiuno. La competizione si inserisce in un percorso che, per alcune formazioni, rappresenta i primi ostacoli di una scalata verso categorie superiori o conferme in quelle attuali.

«E quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita.». E i primi gran premi della montagna, nella faticosa scalata verso categorie accarezzate (nel caso del calcio) o ormai date per scontate (nel caso della pallacanestro, abituale inquilina in Serie A per dieci anni), a volte possono essere a due passi da casa. Non una agevolazione, anzi. E l’Union Brescia, che l’anno scorso ha provato sulla sua pelle quante cicatrici possano lasciare i derby provinciali non vinti (zero gol e appena due punti tra Ospitaletto e Lumezzane), saprà consigliare il neonato club cittadino di pallacanestro che oggi sarà iscritto alla prossima Serie B nazionale. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - A Brescia sarà l'anno dei derby: quattro scontri diretti fra le squadre del basket, sei per l'Union (che non ne ha mai vinto uno)

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