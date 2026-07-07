A 65 anni dalla morte di Louis-Ferdinand Céline | il suo funerale nelle parole di Lucien Rebatet

A 65 anni dalla morte dello scrittore, si ricorda il suo funerale attraverso le parole di Lucien Rebatet. Rebatet descrive gli ultimi momenti e le circostanze della cerimonia funebre, offrendo un resoconto dettagliato di quei giorni. La testimonianza si concentra sugli eventi immediatamente successivi alla scomparsa e sulla composizione del corteo funebre. La narrazione si basa su ricordi e appunti dell’autore, senza aggiunte o interpretazioni.

Roma, 1 lug – A 65 anni dalla morte di Louis-Ferdinand Céline, vale la pena tornare a una delle testimonianze più intense e significative sui suoi ultimi istanti e sul suo funerale: quella di Lucien Rebatet. Autore del best seller della Collaborazione Les Décombres, pubblicato nel 1942 e rivaleggiante per asprezza con i pamphlet céliniani, Rebatet fu uno degli intellettuali francesi più vicini a Céline, prima e durante la guerra — indimenticabile il suo ritratto dello scrittore a Sigmaringen — e sino alla morte di Louis-Ferdinand Destouches, avvenuta il 1° luglio 1961. La morte di Céline nel ricordo di Lucien Rebatet. Lo testimonia il seguente passo: «Siamo appena tornati dal funerale di Céline. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Louis-Ferdinand Céline, da Viaggio al termine della notte - Voce: Sergio Carlacchiani, Lo Sciamano

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