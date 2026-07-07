Donald Trump sembra averci preso gusto. Il presidente americano, dopo gli attacchi dei mesi scorsi, è tornato alla carica contro Giorgia Meloni. Il tycoon ha pubblicato un meme sui social che lo ritrae insieme alla leader di Fratelli d'Italia, con una scritta che non ha bisogno di interpretazioni: " Serve un ordine restrittivo ". Dal canto suo, la premier ha preferito astenersi da qualsiasi commento. Anche perché tra poco dovrà presenziare a un importantissimo vertice Nato in Turchia. Il tema Stati Uniti-Italia è stato oggetto di dibattito a 4 di sera. Ospite della trasmissione, Isabella Tovaglieri ha smentito la solita retorica di Angelo Bonelli e ha spiegato il motivo che ha spinto Donald Trump ad attaccare ancora una volta il nostro governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - 4 di sera, Tovaglieri zittisce Angelo Bonelli: "Ecco perché Trump attacca Meloni"

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