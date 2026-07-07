25 anni di ANQUAP | più organici nelle segreterie DSGA dirigenti e passaggi ATA verso altri enti pubblici

Segreterie scolastiche sempre più sotto pressione, autonomia in sofferenza e carichi amministrativi cresciuti senza un adeguato potenziamento degli organici. Secondo l’ANQUAP, il punto centrale è la sostenibilità dell’autonomia scolastica. Le scuole, sostiene l’Associazione, non possono continuare a ricevere nuove competenze senza strumenti, personale e condizioni organizzative adeguate. Tra le proposte prioritarie avanzate dall’ANQUAP figurano l’inserimento dei DSGA nell’area dirigenziale e lo sblocco della mobilità del personale ATA verso le altre amministrazioni pubbliche. Per il presidente ANQUAP, il personale deve essere riconosciuto sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico, anche alla luce delle responsabilità assunte quotidianamente nelle istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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