25 anni all' Opera | David Righeschi celebra la sua carriera con un grande concerto nella sua Montevarchi
David Righeschi ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera con un concerto a Montevarchi. L’evento si è svolto nel centro cittadino, coinvolgendo un pubblico numeroso. Durante la serata sono state eseguite arie tratte da opere liriche e brani originali. Nessun incidente è stato segnalato e la manifestazione si è conclusa senza problemi. La serata ha visto la partecipazione di musicisti e artisti locali.
Arezzo, 7 luglio 2026 – "25 anni all'Opera": David Righeschi c elebra la sua carriera con un grande concerto nella sua Montevarchi. La lirica torna protagonista in piazza con il tenore montevarchino David Righeschi che ha scelto di condividere con la sua città il traguardo dei suoi “25 anni all'Opera”, festeggiando l’anniversario della sua carriera artistica. L'appuntamento speciale è in programma sabato 11 luglio 2026, alle ore 21.00, in piazza Varchi “È un onore accogliere un grande montevarchino – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini – che ha scelto di festeggiare insieme alla sua comunità un traguardo così importante del suo percorso artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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