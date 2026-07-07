25 anni all' Opera | David Righeschi celebra la sua carriera con un grande concerto nella sua Montevarchi

Notizia in breve

David Righeschi ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera con un concerto a Montevarchi. L’evento si è svolto nel centro cittadino, coinvolgendo un pubblico numeroso. Durante la serata sono state eseguite arie tratte da opere liriche e brani originali. Nessun incidente è stato segnalato e la manifestazione si è conclusa senza problemi. La serata ha visto la partecipazione di musicisti e artisti locali.