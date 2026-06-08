Xbox compie 25 anni e celebra con la console più nostalgia della sua storia

La prima Xbox è tornata in vendita per celebrare i 25 anni della console. La nuova versione ripropone il design originale, con dettagli aggiornati. La produzione è limitata e disponibile solo online. La console è stata lanciata nel 2001, sfidando Sony e Nintendo in un mercato già avviato. La riproduzione include caratteristiche moderne, ma mantiene il colore verde iconico. La vendita si svolge in poche ore, con code davanti ai negozi virtuali.

C’è un verde che chi ha vissuto il gaming dei primi anni Duemila riconosce immediatamente. È quello della prima Xbox, la console che Microsoft lanciò nel 2001 sfidando Sony e Nintendo su un mercato che sembrava già deciso. Quel colore — traslucido, plasticoso nel senso migliore del termine, figlio di un’estetica che oggi chiamiamo retrochic — sta per tornare. E lo fa in grande stile. Microsoft ha annunciato la Xbox Series X25 Limited Edition, una console celebrativa per il 25° anniversario di Xbox. Design verde traslucido ispirato alla console originale, logo commemorativo, la X che si illumina all’accensione, 1 TB di storage. Accanto a lei,... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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