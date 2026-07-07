La compilazione delle 150 preferenze GPS è una delle scelte più delicate dell'anno scolastico. Un solo errore o una preferenza poco ponderata può compromettere l'assegnazione della supplenza. Per questo la UIL Scuola ha lanciato un portale dedicato che accompagna i docenti in ogni fase della domanda, con strumenti pratici e un linguaggio semplice.Un portale dedicato alle 150 preferenze GPSLa UIL Scuola ha realizzato un sito interamente pensato per chi deve inviare la domanda. L'obiettivo è chiaro: ridurre gli errori e aiutare ogni docente a scegliere le sedi con consapevolezza. Il portale raccoglie in un unico spazio tutti gli strumenti utili, dai materiali operativi ai video esplicativi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - 150 preferenze GPS: ecco la piattaforma UIL Scuola per compilare la domanda senza errori

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Aggiornamento GPS 26/28: la piattaforma. Passaggi per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas

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