Durante il photocall londinese del nuovo film di Christopher Nolan, Zendaya e Anne Hathaway sono state protagoniste di un confronto di stile. Entrambe indossavano abiti bianchi, uno in marmo e l’altro con dettagli di balze leggere. Le due attrici hanno scelto look diversi, ma entrambi in tonalità neutre, attirando l’attenzione per l’uso del bianco e le differenze di stile. La scena ha catturato l’interesse dei media per la loro presenza e l’abbigliamento.

Il viaggio di The Odyssey è appena iniziato, ma il photocall londinese del film di Christopher Nolan ha già regalato una delle immagini moda più interessanti dell’estate: Zendaya e Anne Hathaway vestite di bianco, apparentemente vicine nell’ispirazione eppure lontanissime nell’interpretazione. Da una parte la precisione scultorea, quasi sacrale, di una moderna Atena. Dall’altra la leggerezza romantica di un abito che sembra muoversi con il vento, tra balze, trasparenze e un’idea di femminilità più morbida. Sul tappeto nero allestito davanti allo skyline di Londra, le due attrici hanno scelto di raccontare il mondo dell’Odissea senza trasformarlo in un travestimento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zendaya e Anne Hathaway, bianco marmo contro balze leggere: sfida tra dee

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Lupita Nyong’o, Anne Hathaway, Zendaya e Samantha Morton al photocall di The Odyssey di Christopher Nolan a Londra. x.com

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