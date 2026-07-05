Sabato almeno 15 soldati yemeniti sono stati uccisi durante alcuni scontri contro il gruppo armato degli Houthi nella provincia di Hodeidah, un’importante città portuale sul mar Rosso, nella parte occidentale dello Yemen. Lo ha detto il ministro di Stato del paese, Walid al Qudaimi, aggiungendo che negli scontri sono stati uccisi più di cinquanta Houthi, e che l’esercito ha anche risposto all’assalto di alcune posizioni militari nella regione. Fonti mediche sentite da Agence France-Presse parlano invece di 16 soldati morti. Gli Houthi sono alleati dell’Iran e oggi controllano gran parte dello Yemen, compresa la capitale Sana’a e lo stretto di Bab el Mandeb, che consente l’accesso al mar Rosso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Almeno 15 soldati yemeniti sono stati uccisi durante alcuni scontri con gli Houthi

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