Xbox licenzierà circa 1.600 dipendenti entro il 2027, pari a circa il 20 per cento della forza lavoro. L’azienda ha comunicato che questa riduzione fa parte di un piano di riorganizzazione aziendale volto a ottimizzare le risorse. La decisione è stata annunciata lunedì e riguarda tutti i settori dell’azienda, senza specificare le aree interessate.

Lunedì Xbox, l’azienda che produce l’omonima console per videogiochi di Microsoft, ha annunciato una riduzione del 20 per cento dei propri dipendenti entro il 2027, pari a circa 3.200 persone: circa 1.600 saranno licenziate subito, mentre altre 1.600 lasceranno l’azienda nel prossimo anno, visto che Xbox venderà alcuni studi di sua proprietà che si occupano di sviluppare videogiochi. La decisione è stata comunicata in una lettera inviata ai dipendenti da Asha Sharma, l’amministratrice delegata di Xbox, e fa parte di un consistente piano di ristrutturazione dell’azienda che comprenderà anche uno snellimento della struttura organizzativa interna. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Xbox licenzierà circa 1.600 dipendenti, in un più ampio piano di riorganizzazione aziendale

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