Sheamus lascerà la WWE dopo 19 anni di attività. La decisione sarebbe legata a una nuova strategia contrattuale adottata dalla società, denominata TKO. Questa modifica nei contratti potrebbe aver influenzato la sua uscita, secondo quanto si apprende. La notizia ha sorpreso i fan di lunga data, che hanno seguito la carriera del wrestler per quasi due decenni. La separazione si configura come un cambio di rotta per l’atleta e la compagnia.

I fan di più lungo corso hanno ricevuto una doccia fredda con la scoperta dell’imminente uscita di scena di Sheamus dopo 19 anni di onoratissimo servizio con la WWE. Da quanto trapela, dietro al suo prossimo congedo si cela un ridimensionamento contrattuale che il Celtic Warrior non ha trovato di suo gradimento e lo ha portato ad optare per un non rinnovo. E mentre sul sito ufficiale WWE il buon Sheamus ora campeggia nella sezione Alumni, Dave Meltzer ha provato a dare una spiegazione a ciò che sta avvenendo in WWE con i contratti ora che al timone c’è TKO. Soldi sì, ma meritati. La sintesi della scelta direzionale di TKO è molto semplice: si investe, anche tanto, ma deve valerne la pena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La nuova strategia contrattuale di TKO spiegherebbe il meccanismo dietro l’uscita di Sheamus

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