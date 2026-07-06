WWE | El Grande Americano fa tappa ai Mondiali di calcio prima del ritorno in AAA

Durante la partita dei Mondiali tra Messico e Regno Unito, un wrestler noto come El Grande Americano è stato visto sugli spalti. L’evento si è svolto all’Estadio Azteca, a Città del Messico. Un video pubblicato dall’account ufficiale di WWE Español mostra il wrestler con l’abbigliamento della nazionale messicana. Dopo questa presenza, si parla di un suo prossimo ritorno in AAA.

El Grande Americano era presente sugli spalti domenica per assistere alla sfida dei Mondiali tra Messico e Regno Unito. L’account WWE Español ha condiviso un video che mostra la Superstar WWE con l’abbigliamento della nazionale messicana all’Estadio Azteca di Città del Messico, dove si è disputato l’incontro. Llegó el momento para México, ¿Y si sí? pic.twitter.comElrITIiNpz — WWE Español (@wweespanol) July 5, 2026 Un secondo filmato ritrae Americano insieme alla sua fidanzata, Andrea Bazarte, che in passato ha lavorato come annunciatrice per Lucha Libre AAA. Andrea y El Grande Americano están listos para apoyar a México... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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