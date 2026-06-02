AAA | La sfida tra i due El Grande Americano é così riuscita che la WWE la pubblica su Netflix
La WWE ha reso disponibile su Netflix uno degli incontri più apprezzati degli ultimi mesi, un match tra due wrestler noti come El Grande Americano. La decisione mira a dare maggiore visibilità a questa sfida, considerata di rilievo tra gli eventi recenti. La pubblicazione su una piattaforma di streaming rappresenta un'iniziativa per raggiungere un pubblico più ampio e consolidare l'interesse verso le competizioni di lotta.
La WWE ha deciso di dare la massima visibilità possibile a uno degli incontri più apprezzati degli ultimi mesi. Lo scontro mask vs. mask andato in scena nella Lucha Libre AAA tra El Grande Americano, interpretato da Ludwig Kaiser, e l’ Original El Grande Americano, ovvero Chad Gable, è stato proposto in versione integrale su Netflix subito dopo la puntata di Raw. L’annuncio è arrivato proprio durante l’episodio di Raw del 1° giugno, quando è stato comunicato che il match sarebbe stato riproposto sulla piattaforma immediatamente dopo la fine dello show. Una scelta che lascia intendere quanto in azienda credano nel valore di quell’incontro e nella possibilità di mostrarlo a un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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El Grande Americano Wins MASSIVE Mask vs Mask Match | Noche de Los Grandes
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