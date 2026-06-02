La WWE ha reso disponibile su Netflix uno degli incontri più apprezzati degli ultimi mesi, un match tra due wrestler noti come El Grande Americano. La decisione mira a dare maggiore visibilità a questa sfida, considerata di rilievo tra gli eventi recenti. La pubblicazione su una piattaforma di streaming rappresenta un'iniziativa per raggiungere un pubblico più ampio e consolidare l'interesse verso le competizioni di lotta.

La WWE ha deciso di dare la massima visibilità possibile a uno degli incontri più apprezzati degli ultimi mesi. Lo scontro mask vs. mask andato in scena nella Lucha Libre AAA tra El Grande Americano, interpretato da Ludwig Kaiser, e l’ Original El Grande Americano, ovvero Chad Gable, è stato proposto in versione integrale su Netflix subito dopo la puntata di Raw. L’annuncio è arrivato proprio durante l’episodio di Raw del 1° giugno, quando è stato comunicato che il match sarebbe stato riproposto sulla piattaforma immediatamente dopo la fine dello show. Una scelta che lascia intendere quanto in azienda credano nel valore di quell’incontro e nella possibilità di mostrarlo a un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - AAA: La sfida tra i due El Grande Americano é così riuscita che la WWE la pubblica su Netflix

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El Grande Americano Wins MASSIVE Mask vs Mask Match | Noche de Los Grandes

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