L’Italia ha conquistato il passaggio in finale in tutte le categorie alle World Climbing Series Speed di Cracovia. Gli atleti azzurri si sono distinti nelle gare di velocità, portando a casa risultati significativi. L’evento ha visto una forte partecipazione internazionale e una competizione serrata. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole di sicurezza e ha registrato un alto livello tecnico tra i partecipanti. Nessun incidente è stato segnalato durante le competizioni.

L’Italia ha fatto una bellissima figura alle World Climbing Series Speed di Cracovia: i risultati principali e com’è andato l’evento A Cracovia, la Speed Climbing ha riscritto la sua storia. Le World Climbing Series 2026 hanno regalato adrenalina pura, segnando un passaggio di consegne epocale: davanti alla leggenda Aleksandra Miroslaw, all’ultima gara in carriera, la statunitense Emma Hunt ha polverizzato il record del mondo femminile con un irreale 5,99”. Ma l’Italia non è stata a guardare, confermandosi assoluta protagonista. Nella gara maschile, Matteo Zurloni e Luca Robbiati hanno infiammato il tabellone, volando fino alle semifinali con tempi da élite, sfiorando il muro dei 4,90”. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - World Climbing Series, Cracovia: è una grande Italia! Azzurri nel tabellone finale di tutte le gare

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