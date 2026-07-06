La prima stagione di Witch Hat Atelier si è conclusa durante la primavera 2026. La serie, tra i titoli più seguiti dell’anno, ha terminato il suo arco narrativo principale. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulla seconda stagione o su eventuali sviluppi futuri. La produzione si è fermata con il finale della prima parte, senza comunicazioni riguardo a una continuazione immediata.

La stagione primaverile degli anime 2026 si è conclusa e, tra i titoli più apprezzati dell’anno, Witch Hat Atelier ha salutato il pubblico con il finale della sua prima stagione. L’adattamento dell’omonimo manga di Kamome Shirahama, serializzato dal 2016 sulla rivista seinen Morning Two di Kodansha, ha conquistato gli spettatori grazie a un comparto visivo di altissimo livello e a un affascinante mondo fantasy. Dopo settimane di episodi accolti con entusiasmo, la prima stagione si è conclusa il 22 giugno 2026. Nel frattempo sono già arrivate nuove novità dedicate ai fan della serie. In arrivo Witch Hat Atelier: Special Stories. Crunchyroll ha confermato che l’edizione inglese di Witch Hat Atelier: Special Stories sarà pubblicata nella primavera del 2027. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Witch Hat Atelier: nuove storie in attesa della seconda stagione

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