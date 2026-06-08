L’autrice Kusanagi Mizuho ha annunciato un nuovo capitolo speciale di Yona – La principessa scarlatta, manga fantasy d’azione concluso nel dicembre 2025 dopo 16 anni di pubblicazione. La seconda stagione della serie è attesa, ma ancora non ci sono date ufficiali. La storia principale si è conclusa con l’ultimo capitolo, mentre il nuovo capitolo speciale sarà un approfondimento sulla protagonista. La serie ha riscosso grande successo tra i fan durante la sua lunga pubblicazione.

L’autrice Kusanagi Mizuho ha confermato l’arrivo di un nuovo capitolo speciale di Yona – La principessa scarlatta ( Akatsuki no Yona ), l’acclamato manga fantasy d’azione che, dopo 16 anni di pubblicazione, ha concluso la sua storia principale nel dicembre 2025. Nonostante la conclusione dell’opera, i fan hanno ancora diversi motivi per festeggiare. Oltre all’annuncio di un sequel anime, la serie sta infatti proseguendo con una serie di racconti extra che fungono da epilogo agli eventi del manga. Le prime due parti sono già state pubblicate sulla rivista Hana to Yume di Hakusensha, mentre Mizuho ha recentemente anticipato il terzo capitolo attraverso il proprio profilo X, confermando anche che il prossimo sarà l’episodio conclusivo di questa storia aggiuntiva. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Yona – La principessa scarlatta: in attesa della seconda stagione

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Yona of the Dawn Season 2 CONFIRMED After 10 Years!

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