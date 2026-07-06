Un organismo creato dalla Fifa, il Technical Study Group, analizza le partite in tempo reale per spiegare i meccanismi delle squadre e le tendenze del gioco. Durante un'intervista, un tecnico ha commentato che un Mondiale senza la nazionale italiana provoca fastidio, sottolineando la preoccupazione per la perdita di talenti. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni della mancata partecipazione dell’Italia.

Si chiama Technical Study Group. È un organismo creato dalla Fifa per studiare e analizzare in profondità le partite in tempo reale, aiutando il pubblico a capire i meccanismi delle squadre e le tendenze del gioco. Lo compongono esperti di altissimo profilo, con a capo l'ex portiere della nazionale svizzera Pascal Zuberbühler e la supervisione di Arsene Wenger: ci sono ex calciatori e calciatrici, tra i quali spiccano i nomi di Jurgen Klinsmann e Aron Winter, accomunati dal loro passato nell’Inter. Winter, che impressione ha avuto di questo Mondiale? “Finora ottima. Partite divertenti, atmosfera di festa negli stadi. E adesso, dagli ottavi, ci aspettiamo altre emozioni perché diminuirà il gap tecnico tra una squadra e l’altra”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Winter: "Un Mondiale senza Italia mi dà fastidio, ma se lasciate andare i talenti..."

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GERMANY: The Most Fascinating Country in Europe

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