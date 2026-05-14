La cantante canadese rompe le regole sul dress code con un abito in pizzo nero audace ma sofisticato firmato Saint Laurent

Durante il Festival di Cannes, la cantante canadese ha indossato un abito nero in pizzo firmato Saint Laurent, sfidando le nuove regole sul dress code che vietano abiti trasparenti o troppo audaci. L’anno scorso, l’organizzazione aveva rafforzato le restrizioni in merito alla scelta dei look, limitando le scelte considerate troppo sopra le righe. La presenza della cantante con un abito che combina eleganza e audacia ha attirato l’attenzione dei presenti.

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L ’anno scorso, il Festival di Cannes ha inasprito il suo regolamento sul dress code: nessun abito trasparente, troppo audace e sopra le righe. Se Demi Moore ha osato un pò di più con il suo abito Gucci per la proiezione di La Vie d’une Femme (o “La vita di una donna”), Charlotte Cardin ha infranto le regole: la cantante canadese è apparsa sulla Croisette con un abito nero trasparente firmato Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Un vedo non vedo audace, elegantemente provocante. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto L’abito trasparente (Saint Laurent) di Charlotte Cardin. Per la sua seconda apparizione ufficiale a Cannes, Charlotte Cardin ha scelto il pizzo nero e trasparente.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La cantante canadese rompe le regole sul dress code con un abito in pizzo nero audace ma sofisticato, firmato Saint Laurent ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Saint Laurent Felpa Con Cappuccio ‘saint Laurent’: Pro e … Leggi anche: Saint Laurent T-shirt ‘saint Laurent Reverse’: La verità