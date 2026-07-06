Oggi, nel torneo di Wimbledon, si svolgono le gare di Cobolli e Paolini. Dopo che Sinner ha raggiunto i quarti di finale, tocca ai due italiani scendere in campo, con orari e avversari ancora da definire. La giornata rappresenta una fase cruciale per il tennis italiano in questa edizione del torneo.

L a seconda settimana di Wimbledon entra nel vivo e per il tennis italiano si apre una giornata delicata. Dopo la qualificazione ai quarti di Jannik Sinner, ottenuta ieri contro il giapponese Mochizuki, tocca oggi, lunedì 6 luglio 2026, a Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Entrambi scendono in campo per un posto tra i migliori otto del torneo, in due sfide che si preannunciano tutt’altro che scontate. Ecco orari, avversari e dove seguire le partite in diretta. Wimbledon 2026, i look per i quali vale la pena spostare gli occhi dal campo agli spalti X Flavio Cobolli sfida De Minaur a Wimbledon per i quarti. Flavio Cobolli apre il programma sul Campo 1 alle 14, contro l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 5 e numero 7 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Wimbledon, oggi tocca a Cobolli e Paolini: orari, avversari e dove vederli

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