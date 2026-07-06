Wimbledon 2026 Cobolli e Paolini oggi in campo | le partite in diretta
Oggi si giocano gli ottavi di finale di Wimbledon 2026 con Flavio Cobolli, numero 10 del ranking ATP, che affronta l’australiano Alex de Minaur, numero 6. Contestualmente, Jasmine Paolini, numero 15 del ranking WTA, sfida la filippina Alex Eala, numero 32, che ha eliminato al turno precedente la campionessa uscente, numero 3 del torneo.
Flavio Cobolli (n°10 Atp) e Jasmine Paolini (n°15 Wta) in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Il 24enne romano sfida l’australiano Alex de Minaur (n°6) mentre la 30enne toscana gioca contro la filippina Alex Eala (n°32), che al turno precedente ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek (n°3). In campo anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli, impegnati agli ottavi di finale del torneo di doppio maschile contro la coppia formata dal croato Nikola Mektic e lo statunitense Austin Krajicek. The second week of Wimbledon is here? pic.twitter.comdZnN45rCRQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026 Cobolli e Paolini oggi in campo a Wimbledon – Le partite in diretta Inizio diretta: 060726 14:00 Fine diretta: 060726 20:00 Punti chiave. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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