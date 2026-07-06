Wimbledon 2026 Cobolli e Paolini oggi in campo | le partite in diretta

Flavio Cobolli (n°10 Atp) e Jasmine Paolini (n°15 Wta) in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Il 24enne romano sfida l’australiano Alex de Minaur (n°6) mentre la 30enne toscana gioca contro la filippina Alex Eala (n°32), che al turno precedente ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek (n°3). In campo anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli, impegnati agli ottavi di finale del torneo di doppio maschile contro la coppia formata dal croato Nikola Mektic e lo statunitense Austin Krajicek. The second week of Wimbledon is here? pic.twitter.comdZnN45rCRQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026 Cobolli e Paolini oggi in campo a Wimbledon – Le partite in diretta Inizio diretta: 060726 14:00 Fine diretta: 060726 20:00 Punti chiave. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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A Wimbledon COBOLLI e PAOLINI volano, BERRETTINI ko contro un grande Dimitrov

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