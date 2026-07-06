Un’indagine su un omicidio avviene da mesi, con molte incognite ancora aperte. Una delle prime agenti donna coinvolte afferma che il delitto non è perfetto, ma fortunato per chi l’ha commesso, almeno finora. La polizia sta proseguendo le indagini senza aver ancora risolto il caso. Il procedimento giudiziario prosegue con accertamenti e analisi, senza che siano stati emessi verdetti definitivi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media per anni.

Viviana Bazzani, una delle prime agenti di polizia donna, ha le idee chiare sul caso di cronaca che ormai da mesi, se non da anni, sta tenendo banco sui maggiori organi di stampa. «Garlasco non deve consentire all’opinione pubblica di perdere la fiducia negli inquirenti e nella magistratura. Il dottor Napoleone e la sua squadra ci hanno fatto comprendere che ci sono uomini di grande capacità ed è chiaro che tutto quello che è accaduto non deve riaccadere». Viviana Bazzani, una delle prime agenti di polizia donna, ferita in maniera permanente durante una colluttazione con un clandestino albanese alla fine degli Anni ’90, ha le idee chiare sul caso di cronaca che ormai da mesi, se non da anni, sta tenendo banco sui maggiori organi di stampa e con il fiato sospeso la cittadina pavese in cui nel 2007 è stata uccisa la giovane Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Viviana Bazzani: “Garlasco non è un delitto perfetto. È un delitto fortunato, per ora”

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