vis altri cinque giovani coser portiere del ravarino

Cinque giovani sono stati aggiunti alla rosa della Vis Cittadella di Eccellenza, tra cui il difensore nato nel 2007. Tra i nuovi acquisti figura anche il portiere proveniente dal Ravarino. La squadra sta rafforzando la formazione con nuovi talenti, mentre la composizione definitiva del roster si sta delineando. La società ha comunicato ufficialmente gli inserimenti senza ulteriori dettagli sui contratti o sulle modalità di acquisizione.

Continua a prendere forma la rosa della Vis Cittadella di Eccellenza, a cui sono stati aggregati altri 5 giovani: i difensori Mattia Gavioli (2007) dalla Terza categoria del 4Ville, Riccardo Tasselli (2007) dalla Juniores della Correggese e Filippo Rossi (2007) dalla Primavera del Carpi e degli attaccanti Fabrizio Passatino (2008) dalla Cittadella e Gabriele Molinari (2007) dal Progresso. Questa al momento la rosa della Vis Cittadella. Portieri: Petillo Michelaneglo (2007, Cittadella) Difensori: Panfilo Marco (2007, Cittadella), Gavioli Mattia (2007, 4Ville), Rossi Filippo (2007, Primavera Carpi), Bonacini Biagio (2006, Cdr Mutina), El Maidi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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