Virtus con Marcus Carr il reparto play è al completo | ufficiale l' ingaggio

La Virtus ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Marcus Carr, completando così il reparto playmaker. La squadra di Bologna, dopo questa acquisizione, dispone ora di una rosa con tutti i ruoli coperti nel ruolo di regista. La comunicazione è arrivata il 6 luglio 2026. La formazione si prepara quindi a una nuova stagione con la composizione definitiva della squadra, che si distingue rispetto a quella dello scorso anno.

Bologna, 6 luglio 2026 – La regia della nuova Virtus prende forma definitiva e parla una lingua decisamente diversa rispetto a quella della passata stagione. Dopo le ufficialità di Rasheed Bello e Davide Casarin, il club bianconero ha annunciato anche l’ingaggio di Marcus Carr, completando così un reparto playmaker profondamente rinnovato nelle gerarchie, nelle caratteristiche e nella struttura tecnica. La società ha comunicato di aver raggiunto con il giocatore canadese un accordo pluriennale con opzione, mettendo nelle mani di coach Alex Mumbrú un altro tassello fondamentale del nuovo corso virtussino. Una stagione da protagonista in Germania ora è pronto per approdare alla corte di coach Mumbrú. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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