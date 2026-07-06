Virtus comn Marcus Carr il reparto play è al completo | ufficiale l' ingaggio

La Virtus Bologna ha annunciato l’ingaggio di Marcus Carr, completando il reparto playmaker. L’accordo è stato ufficializzato oggi, confermando la presenza di Carr nella rosa per la prossima stagione. La squadra si prepara a disputare il campionato con una formazione rinnovata, con Carr che si aggiunge ai giocatori già presenti. La società ha comunicato la conclusione delle trattative per rafforzare il roster in vista delle competizioni in arrivo.

Bologna, 6 luglio 2026 – La regia della nuova Virtus prende forma definitiva e parla una lingua decisamente diversa rispetto a quella della passata stagione. Dopo le ufficialità di Rasheed Bello e Davide Casarin, il club bianconero ha annunciato anche l’ingaggio di Marcus Carr, completando così un reparto playmaker profondamente rinnovato nelle gerarchie, nelle caratteristiche e nella struttura tecnica. La società ha comunicato di aver raggiunto con il giocatore canadese un accordo pluriennale con opzione, mettendo nelle mani di coach Alex Mumbrú un altro tassello fondamentale del nuovo corso virtussino. Una stagione da protagonista in Germania ora è pronto per approdare alla corte di coach Mumbrú. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Temi più discussi: Virtus Bologna, Marcus Carr non ha ancora firmato; Virtus Bologna, Carr è il nuovo regista: rosa da nove stranieri; Virtus, si apre una nuova fase con Carr e Bello in regia; Virtus Bologna, ore decisive: arriva Marcus Carr, saluta Pajola e si infiamma la trattativa per la cessione societaria.

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Virtus Bologna firmano Marcus Carr reddit

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