Violenze nel carcere di Santa Maria il pm | Pestaggio di massa per annichilire detenuti nei video disumani

Notizia in breve

Un video mostra presunte violenze nel carcere di Santa Maria, con scene di percosse, colpi e umiliazioni nei confronti dei detenuti. Il pubblico ministero ha descritto l’episodio come un pestaggio di massa finalizzato a annichilire i detenuti e a deumanizzarli. Sono state evidenziate pratiche considerate disumane, con atteggiamenti di derisione e umiliazione. La procura ha avviato indagini per verificare i fatti e raccogliere eventuali responsabilità.