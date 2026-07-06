Violenze nel carcere di Santa Maria il pm | Pestaggio di massa per annichilire detenuti nei video disumani
Un video mostra presunte violenze nel carcere di Santa Maria, con scene di percosse, colpi e umiliazioni nei confronti dei detenuti. Il pubblico ministero ha descritto l’episodio come un pestaggio di massa finalizzato a annichilire i detenuti e a deumanizzarli. Sono state evidenziate pratiche considerate disumane, con atteggiamenti di derisione e umiliazione. La procura ha avviato indagini per verificare i fatti e raccogliere eventuali responsabilità.
Una «violenza di massa», «volta all'annichilimento e alla deumanizzazione dei detenuti, fatta di percosse, colpi, derisioni e umiliazioni». È così che il pubblico ministero Alessandra Pinto definisce le modalità operative della perquisizione straordinaria avvenuta il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), durante la quale 300 agenti penitenziari pestarono detenuti del reparto Nilo. Al maxi-processo in corso all'aula bunker annessa proprio all'istituto carcerario - 105 imputati tra agenti penitenziari, funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, operatori e medici del... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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La requisitoria del pm sulle violenze in carcere: “Sconvolti dai video”Il pubblico ministero ha dichiarato di essere rimasto sconvolto dai video delle violenze in carcere.
Temi più discussi: Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020); Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, il pm: Agenti credevano che le telecamere fossero spente; 'Sconvolti dai video', al via la requisitoria del pm sulle violenze in carcere; Torture in carcere, al via la requisitoria del maxiprocesso: Violenza inimmaginabile, poi il tentativo di depistare tutto.
Oggi la requisitoria nel processo per le violenze del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta); gli imputati sono 105, tra agenti della Polizia Penitenziaria, medici Asl e funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria facebook
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Agente penitenziario aggredito e ferito nella Casa circondariale di Padova reddit
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