Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Catania per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’uomo esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo e chiedeva denaro ai turisti. Era già sottoposto a restrizioni e si trovava sotto sorveglianza speciale. Durante un controllo, è stato trovato mentre svolgeva l’attività illecita e si è verificato il suo arresto.

È stato arrestato un uomo di Catania di 33 anni per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo e chiedendo somme di denaro ai turisti. L’intervento è stato condotto dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno riconosciuto e fermato il soggetto in piazza Borsellino, dove aveva anche ostacolato un dipendente dell’AMTS. L’operazione rientra in una più ampia strategia di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e delle pratiche estorsive ai danni degli automobilisti. L’arresto in piazza Borsellino Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Virgilio.it - Viola la sorveglianza speciale a Catania e torna a fare il parcheggiatore abusivo: 33enne nei guai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catania, sorvegliato speciale faceva il parcheggiatore abusivo: chiedeva fino a 20 euroUn uomo di 33 anni, sotto sorveglianza speciale, è stato fermato mentre svolgeva attività di parcheggiatore abusivo, chiedendo fino a 20 euro agli...

Catania, sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo in piazza Europa: sanzionato dai CarabinieriIn piazza Europa a Catania, un uomo è stato sorpreso dai Carabinieri mentre svolgeva attività di parcheggiatore abusivo.

Temi più discussi: Ubriaco e molesto fuori da un bar ad Ancona viola sorveglianza speciale, denunciato; Viola la sorveglianza speciale per fare il parcheggiatore abusivo, un arresto a Catania; Ancona - Viola la sorveglianza speciale e viene trovato ubriaco fuori da un bar; Sorveglianza speciale, 41enne a processo per la cauzione non versata.

Ubriaco e molesto fuori da un bar ad Ancona viola sorveglianza speciale, denunciato. I fatti nella tarda serata di ieri #ANSA x.com

Ancona - Viola la sorveglianza speciale e viene trovato ubriaco fuori da un barUn uomo di circa 50 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per violazione della sorveglianza speciale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta al termine di un intervento effet ... veratv.it

Ubriaco e molesto fuori da un bar ad Ancona viola sorveglianza speciale, denunciatoUn uomo di circa 50 anni è stato denunciato per violazione della sorveglianza speciale e sanzionato per ubriachezza molesta, dopo un controllo della Polizia nella zona Archi, ad Ancona, scattato nella ... ansa.it