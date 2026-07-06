Durante l'udienza nel processo a Roma, un testimone ha riferito di aver visto l'imputato tenere in braccio una bambina, forse già morta, all’interno di Villa Pamphili. La presidente della Corte d’Assise ha ripreso il procedimento dopo una sospensione, per valutare la capacità dell’imputato di partecipare al dibattimento. Sono stati ascoltati i primi testimoni, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle deposizioni.

È ripreso con l’audizione dei primi testimoni il processo a Roma a carico di Francis Kaufmann, nella prima udienza dopo la sospensione disposta dalla presidente della prima sezione Corte d’Assise, Paola Roja, per accertare l’idoneità dell’imputato a partecipare al dibattimento. Davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma ha deposto uno dei sei ragazzi che nella notte tra il 6 e il 7 giugno incontrò l’uomo su via Leone XIII, all’interno di Villa Pamphili. “ Abbiamo incrociato questo uomo che teneva una bambina in una posizione che a noi appariva strana e innaturale. Questo ci aveva colpito e abbiamo chiamato la Polizia ma non ci hanno dato retta “, ha raccontato in aula. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Villa Pamphili, un testimone in aula: “Kaufmann teneva in braccio bimba forse già morta”

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Villa Pamphili, il racconto di una testimone: Dormivano per terra, pensavo fossero hippy

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