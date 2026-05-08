Il processo riguardante il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili è stato sospeso temporaneamente. La decisione è stata presa dopo il trasferimento di Francis Kaufmann in psichiatria. La sospensione riguarda le udienze in corso e si rende necessaria per motivi legati alla sua condizione di salute mentale. Nessuna data è stata ancora stabilita per la ripresa del procedimento giudiziario.

Francis Kaufmann trasferito in psichiatria. Il processo per il duplice femminicidio di Villa Pamphili si interrompe temporaneamente. La Corte d’Assise di Roma ha disposto la sospensione del procedimento nei confronti di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda nel giugno scorso. Contestualmente i giudici hanno ordinato il trasferimento dell’imputato in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio, dove resterà sotto piantonamento continuo. La decisione arriva dopo settimane di forte tensione attorno alla perizia psichiatrica che ha acceso il confronto tra difesa, Procura e consulenti delle parti civili.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Villa Pamphili, perché è stato sospeso il processo a Francis Kaufmann

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