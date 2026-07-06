Una pensionata di 65 anni sulla collina di Torino ha subito 14 intrusioni da parte dei ladri negli ultimi anni. La donna ha riferito che le continue visite dei malintenzionati l’hanno portata a sviluppare atteggiamenti razzisti. La sua villa è stata presa di mira ripetutamente, senza che siano stati resi noti dettagli sulle misure di sicurezza adottate o sulle eventuali denunce presentate.

La villa di una pensionata di 65 anni che abita sulla collina di Torino è finita nel mirino dei ladri, che le hanno fatto visita ben quattordici volte negli ultimi anni. In nessuna di questa occasione, però, i malviventi sono usciti “a mani piene”. La donna si è sfogata: “Vivo in un incubo, alla fine mi hanno fatto diventare razzista”. La pensionata ha anche criticato il Sistema Giustizia italiano, che “scarcera praticamente subito chi viene sorpreso a rubare”. Il caso della villa di una pensionata di Torino nel mirino dei ladri Lo sfogo della pensionata di Torino: "Mi hanno fatto diventare razzista" Torino e i furti in casa: l'indice... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Villa di una pensionata di Torino nel mirino dei ladri, "venuti 14 volte, m'hanno fatto diventare razzista"

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