vice di lorenzo prende forza la pista molina

Il nome di Molina dell’Atletico Madrid si fa sempre più concreto come possibile alternativa a destra nel Napoli. La società sta valutando questa opzione per rafforzare la rosa e affiancare il capitano Di Lorenzo. La trattativa è in fase di avanzamento, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali o accordi definitivi. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi nelle prossime ore.

Il Napoli di ADL è al lavoro per trovare un’alternativa sulla fascia destra da affiancare al capitano Giovanni Di Lorenzo. Nelle ultime ore sembra prendere sempre più forza la pista che porta a Molina dell’Atletico Madrid. “Max, nei suoi colloqui avuti con Manna, ha indicato Nahuel Molina come suo profilo preferito: l’argentino è al Mondiale, ha fatto sapere all’Atletico di voler cambiare e sarebbe felice di tornare in Italia. Il Napoli punta ad uno scambio con Mathias Olivera, magari con un piccolo conguaglio”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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