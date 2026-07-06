Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 19 | 10

Il servizio di Astral infomobilità segnala traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma alle 19:10 del 6 luglio 2026. La viabilità sulla rete regionale Lazio viene monitorata e aggiornata regolarmente, senza indicazioni di incidenti o blocchi specifici in quel momento. La situazione del traffico viene comunicata per favorire gli spostamenti dei cittadini e le operazioni di gestione della viabilità.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Ostiense Romanina Italia esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra calcio e il salario è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano traffico rallentato tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita della capitale percorrendo via Flaminia si rallenta nei centri abitati di Riano e Morlupo direzione Civita Castellana in via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia in via Tiburtina fino a lenta tra Tivoli Terme e Villanova nelle due direzioni per arrivare ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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