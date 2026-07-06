Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 09 | 10
Alle 09:10 del 6 luglio 2026, sulla A1 si registrano code e rallentamenti tra Firenze e Bologna. La viabilità è congesta anche sulla tangenziale est di Roma, con traffico intenso tra il raccordo e il centro città. Sul raccordo anulare si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni, con code in uscita e in entrata. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.
Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalle strade sulla A1 Roma Napoli un incidente avvenuto al km 603 che ha coinvolto due auto è un camion è causa delle code tra Anagni e Colleferro in direzione Roma sul tratto urbano di Roma Teramo incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti da centrale del latte a Tiburtina poi code tra le uscite Casilina e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2026 ore 07:25Alle 7:25 di questa mattina, si registrano rallentamenti sulla carreggiata del raccordo anulare.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 9 giugno 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio.
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Termovalorizzatore di Santa Palomba, il sindaco di Albano Massimo Ferrarini presenta osservazioni alla Regione Lazio. Critiche su salute, ambiente, viabilità, risorse idriche e costi per le famiglie #albanolaziale #castelliromani #termovalorizzatore #castellinot facebook
#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento in ... romadailynews.it
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Traffico Lazio del 04-07-2026 ore 09:30luce verde Lazio ritrovati Altra giornata di partenze con traffico da bollino rosso questa mattina in particolare verso i luoghi di villeggiatura ad ... romadailynews.it