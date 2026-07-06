Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 09 | 10

Da romadailynews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:10 del 6 luglio 2026, sulla A1 si registrano code e rallentamenti tra Firenze e Bologna. La viabilità è congesta anche sulla tangenziale est di Roma, con traffico intenso tra il raccordo e il centro città. Sul raccordo anulare si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni, con code in uscita e in entrata. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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