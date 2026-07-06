Il servizio Astral Infomobilità segnala code sul Grande Raccordo Anulare di Roma, con congestioni in alcuni tratti. La situazione si riferisce alle ore 18:10 del 6 luglio 2026. Non sono indicate deviazioni o chiusure specifiche, né altre informazioni sul traffico in altre zone della regione Lazio. La segnalazione riguarda principalmente rallentamenti e accumuli di veicoli lungo l’anello stradale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico tra Pontina e Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e se l'aria è più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sui trattori Urbano traffico rallentato con code tra la taglia il grande raccordo anulare in uscita della capitale percorrendo la statale Pontina un incidente rallenta il traffico altezza a Pomezia direzione Roma rimanendo sulla statale Pontina sempre per incidente code tra spina ed il grande raccordo anulare direzione Eur radiologia da Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 18:10

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