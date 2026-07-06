Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 6 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda principalmente il raccordo anulare, senza dettagli specifici su incidenti o chiusure. La rete stradale appare in condizioni regolari, secondo le ultime rilevazioni. Nessuna interruzione significativa è stata segnalata sulle principali arterie della regione. La situazione rimane sotto monitoraggio e verranno fornite ulteriori comunicazioni in caso di variazioni.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti tra le uscite Cassia Veientana e Salaria poi code a tratti dalla Ardeatina alla Pontina è proprio sulla Pontina si sta in coda all'altezza di Spinaceto Verso il raccordo anulare nella stessa direzione per i cantieri attivi in queste ore file sulla Salaria tra Villa Spada e Fidene code sulla Appia tra la via dei Laghi è l'aeroporto di Ciampino e su Argentina tra Falcognana e via di Fioranello tutto ricordiamo Verso il raccordo anulare infine il trasporto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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