Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-06-2026 ore 07 | 25

Alle 7:25 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta rallentamenti e code su alcune arterie principali. Le segnalazioni riguardano principalmente strade urbane e autostrade, con traffico intenso in prossimità di alcuni svincoli e punti di accesso alla città. La situazione si mantiene stabile, con alcune criticità segnalate nelle zone centrali e nelle vie di collegamento più trafficate.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare prime code tra Casilina Appia anche sul tratto Urbano della Roma Teramo A24 presente code a tratti tra il raccordo anulare la tangenziale in direzione della tangenziale sempre in entrata verso Roma code sulla via del raccordo anulare piede due punti in direzione del centro Mentre a sud della capitale sulla statale Pontina altezza Pomezia Ci sono code in direzione del raccordo mentre scendendo Latina un incidente e crea Disagi con code le due direzioni tra Borgo Piave via del Lido è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala ci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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