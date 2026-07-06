Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 10 | 25

Notizia in breve

Alle 10:25 del 6 luglio 2026, il traffico sulla viabilità di Roma e del Lazio è in graduale aumento. L’Astral infomobilità segnala rallentamenti e code sulla rete stradale, con alcune arterie che registrano congestioni. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure. La situazione si evolve lentamente, secondo le ultime rilevazioni.