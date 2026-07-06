Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 10 | 25
Alle 10:25 del 6 luglio 2026, il traffico sulla viabilità di Roma e del Lazio è in graduale aumento. L’Astral infomobilità segnala rallentamenti e code sulla rete stradale, con alcune arterie che registrano congestioni. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure. La situazione si evolve lentamente, secondo le ultime rilevazioni.
Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in graduale miglioramento sulla rete viaria regionale sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria e tra Casilina e Appia in esterna chiude all'altezza del da Laurentina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra Portonaccio e il video per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino invece chiude sempre per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur per i cantieri attivi in queste ore code sulla Appia tra la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 07:25Il traffico in aumento sulla viabilità di Roma e del Lazio è stato segnalato alle 07:25 del 6 luglio 2026 dall'Astral infomobilità.
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Termovalorizzatore di Santa Palomba, il sindaco di Albano Massimo Ferrarini presenta osservazioni alla Regione Lazio. Critiche su salute, ambiente, viabilità, risorse idriche e costi per le famiglie #albanolaziale #castelliromani #termovalorizzatore #castellinot facebook
#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento in ... romadailynews.it
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