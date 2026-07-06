Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 07 | 25
Il traffico in aumento sulla viabilità di Roma e del Lazio è stato segnalato alle 07:25 del 6 luglio 2026 dall'Astral infomobilità. La rete stradale mostra congestioni in diverse zone, con un incremento delle vetture in circolazione rispetto ai normali livelli. La situazione si riferisce alle prime ore della mattina e riguarda le principali arterie della città e della regione. Nessuna informazione aggiuntiva sulle cause o sulle aree specifiche coinvolte.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento in queste prime ore del mattino sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra le uscite Casilina Appia in esterna rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano la Roma Teramo code a tratti tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est in direzione centro molto trafficata anche la Statale Pontina per chi viaggia verso la capitale si rallenta tra via dei rutoli video per via Laurentina poi code a tratti tra Pomezia e via di Pratica tutto ricordiamo in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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