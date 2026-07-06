Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 07 | 25

Notizia in breve

Il traffico in aumento sulla viabilità di Roma e del Lazio è stato segnalato alle 07:25 del 6 luglio 2026 dall'Astral infomobilità. La rete stradale mostra congestioni in diverse zone, con un incremento delle vetture in circolazione rispetto ai normali livelli. La situazione si riferisce alle prime ore della mattina e riguarda le principali arterie della città e della regione. Nessuna informazione aggiuntiva sulle cause o sulle aree specifiche coinvolte.