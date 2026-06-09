Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7:25 di questa mattina, si registrano rallentamenti sulla carreggiata del raccordo anulare. Il servizio di infomobilità della regione Lazio segnala code e traffico intenso in entrambe le direzioni, con alcune aree particolarmente congestionate. La situazione interessa anche le uscite e le entrate principali, causando possibili ritardi ai mezzi in transito. La viabilità rimane sotto osservazione per eventuali aggiornamenti.

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