Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2026 ore 07 | 25
Alle 7:25 di questa mattina, si registrano rallentamenti sulla carreggiata del raccordo anulare. Il servizio di infomobilità della regione Lazio segnala code e traffico intenso in entrambe le direzioni, con alcune aree particolarmente congestionate. La situazione interessa anche le uscite e le entrate principali, causando possibili ritardi ai mezzi in transito. La viabilità rimane sotto osservazione per eventuali aggiornamenti.
Max Pezzali, partito ieri il tour negli stadi. In arrivo il 23 e 24 giugno a Roma allo Stadio Olimpico Fiumicino: ruba profumi per 3.500 euro nei negozi dell’aeroporto, denunciato Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews.it Direttore responsabile Arrigo d'Armiento direttore@romadailynews.it Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 di stamattina, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.
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Il Myanmar ha una geografia così diversificata tra le nazioni del Sud Est asiatico, con alte montagne a nord e ovest, altopiani a est, pianure nella regione centrale e spiagge e isole a sud-ovest e sud. Con un governo stabile, sarebbe una grande meta turistica. : reddit
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