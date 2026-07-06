Vi sveliamo le principali tendenze labbra di stagione e come realizzarle con il consiglio degli esperti

Da amica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per l'estate 2026, le tendenze labbra includono rossetti, balsami e gloss. Questi prodotti sono i protagonisti del make-up attuale, con un'attenzione particolare alle texture lucide e naturali. Il 6 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, istituita nel 1990 nel Regno Unito, per promuovere l'importanza di questo gesto di affetto. Le tendenze stagionali puntano a look freschi e semplici, ideali per la stagione calda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non una, ma tante tendenze labbra per l’estate 2026.  Rossetti, balm e gloss sono i protagonisti del make up del momento, e non solo perché il 6 luglio si festeggia la Giornata Mondiale del Bacio, istituita nel 1990 nel Regno Unito per sottolineare l’importanza di questo gesto di amore e affetto. La ragione di tanta fortuna sta altrove, ossia soprattutto nel fatto che d’estate il make up tende naturalmente ad essere meno stratificato, complice il caldo e la grande voglia di leggerezza. Il rossetto, così, diventa il must have di ogni beauty look, accessorio chiave per ogni occasione, dalla mattina alla sera. Come esprimere al meglio le sue potenzialità? Abbiamo chiesto consiglio a quattro make up artist, che ci hanno raccontato i trend labbra del momento. 🔗 Leggi su Amica.it

vi sveliamo le principali tendenze labbra di stagione e come realizzarle con il consiglio degli esperti
© Amica.it - Vi sveliamo le principali tendenze labbra di stagione e come realizzarle con il consiglio degli esperti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tabellone mondiale assurdo: "Vi sveliamo le 'finali' anticipate…"Dal torneo mondiale si delineano già possibili incontri da sogno negli ottavi e nelle fasi successive.

Le 5 tendenze labbra che definiranno questa primaveraQuesta primavera porta con sé cinque tendenze principali per le labbra, che si stanno facendo strada tra le preferenze di molti.

Argomenti più discussi: SportMediaset: Tabellone mondiale assurdo: Vi sveliamo le 'finali' anticipate… Video; Festival di Sanremo: vi sveliamo il vincitore; Vi sveliamo in anteprima tutte le prossime novità della rinata Itala; Dune: Parte 3, vi sveliamo quando uscirà il nuovo attesisismo trailer!.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web