Per l'estate 2026, le tendenze labbra includono rossetti, balsami e gloss. Questi prodotti sono i protagonisti del make-up attuale, con un'attenzione particolare alle texture lucide e naturali. Il 6 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, istituita nel 1990 nel Regno Unito, per promuovere l'importanza di questo gesto di affetto. Le tendenze stagionali puntano a look freschi e semplici, ideali per la stagione calda.

Non una, ma tante tendenze labbra per l’estate 2026. Rossetti, balm e gloss sono i protagonisti del make up del momento, e non solo perché il 6 luglio si festeggia la Giornata Mondiale del Bacio, istituita nel 1990 nel Regno Unito per sottolineare l’importanza di questo gesto di amore e affetto. La ragione di tanta fortuna sta altrove, ossia soprattutto nel fatto che d’estate il make up tende naturalmente ad essere meno stratificato, complice il caldo e la grande voglia di leggerezza. Il rossetto, così, diventa il must have di ogni beauty look, accessorio chiave per ogni occasione, dalla mattina alla sera. Come esprimere al meglio le sue potenzialità? Abbiamo chiesto consiglio a quattro make up artist, che ci hanno raccontato i trend labbra del momento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vi sveliamo le principali tendenze labbra di stagione e come realizzarle con il consiglio degli esperti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tabellone mondiale assurdo: "Vi sveliamo le 'finali' anticipate…"Dal torneo mondiale si delineano già possibili incontri da sogno negli ottavi e nelle fasi successive.

Le 5 tendenze labbra che definiranno questa primaveraQuesta primavera porta con sé cinque tendenze principali per le labbra, che si stanno facendo strada tra le preferenze di molti.

Argomenti più discussi: SportMediaset: Tabellone mondiale assurdo: Vi sveliamo le 'finali' anticipate… Video; Festival di Sanremo: vi sveliamo il vincitore; Vi sveliamo in anteprima tutte le prossime novità della rinata Itala; Dune: Parte 3, vi sveliamo quando uscirà il nuovo attesisismo trailer!.

Il 5 luglio compie 80 anni il bikini, il costume da bagno che ha rivoluzionato l'abbigliamento femminile. Da chi lo ha inventato all'origine del nome, passando per scandali e inaspettati predecessori, vi sveliamo 7 curiosità che lo riguardano. E che forse non sap x.com

Il whistleblower Dylan Borland nel Team Night Shift Doomer venerdì scorso ha parlato del perché il movimento di diffusione sta accelerando e dell'aspetto Woo ad esso legato reddit