Ankara città blindata | arrestati i manifestanti contrari al summit Nato

Notizia in breve

A Ankara, centinaia di persone tra avvocati, oppositori, studenti e giornalisti sono state arrestate durante le proteste contro il summit Nato. Le forze di sicurezza hanno fermato i manifestanti su ordine del presidente, bloccando le strade e impedendo le dimostranze pubbliche. La città si presenta sotto stretta sorveglianza, con un aumento delle misure di sicurezza e numerosi fermi tra i partecipanti alle proteste.