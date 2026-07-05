Ankara città blindata | arrestati i manifestanti contrari al summit Nato
A Ankara, centinaia di persone tra avvocati, oppositori, studenti e giornalisti sono state arrestate durante le proteste contro il summit Nato. Le forze di sicurezza hanno fermato i manifestanti su ordine del presidente, bloccando le strade e impedendo le dimostranze pubbliche. La città si presenta sotto stretta sorveglianza, con un aumento delle misure di sicurezza e numerosi fermi tra i partecipanti alle proteste.
In centinaia tra avvocati, oppositori, studenti e giornalisti sono stati fermati per ordine del presidente Erdogan. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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