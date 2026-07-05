Accoltellato a Milano il video shock delle telecamere | l’agguato alle spalle poi l’aggressione

Le telecamere di sorveglianza all’esterno del bar «La Giada» hanno ripreso l’agguato avvenuto ieri a Milano. Un uomo di 55 anni è stato colpito alle spalle con un coltello, subendo un’aggressione violenta. Le immagini mostrano il momento dell’accoltellamento e della successiva aggressione. La polizia ha avviato le indagini, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale. Nella registrazione si vede chiaramente l’attacco e la fuga dell’aggressore.

Le telecamere di sorveglianza installate all’esterno del bar «La Giada» hanno ripreso integralmente l’aggressione avvenuta ieri 4 luglio a Milano, in cui un 55enne, Gerardo P., è stato colpito con circa venti coltellate da uno sconosciuto. L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a più interventi chirurgici tra la serata di ieri e la mattinata odierna. La vittima è in terapia intensiva. Secondo quanto riferito, la vittima non sarebbe più in pericolo di vita e si trova attualmente in terapia intensiva post-operatoria, con condizioni in miglioramento. L’accoltellamento ha attivato le indagini delle forze dell’ordine, che hanno potuto contare anche sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

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Ventenne accoltellato a Milano, 4 minori in carcere

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