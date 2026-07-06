La supermodella tedesca ha condiviso un video in cui si sottopone a un trattamento che riproduce l’allenamento per i glutei in palestra. Nella clip, si vedono ventose applicate sul corpo, luci rosse accese e un senso di sicurezza evidente. La 53enne non ha paura di mostrarsi senza filtri, lasciando trasparire la sua abitudine a condividere momenti di questo tipo sui social.

H eidi Klum non ha mai avuto problemi a mostrarsi così com’è, e a 53 anni continua a dimostrarlo senza troppi filtri. Negli scorsi giorni la top model tedesca ha pubblicato su Instagram un video in Senza veli che la ritrae distesa su un lettino, mentre due ventose collegate a un macchinario le avvolgono i glutei durante una seduta di contouring linfatico, il trattamento che promette di rassodare il lato B senza muovere un muscolo. Heidi Klum: insta-gallery. guarda le foto Come si svolge la seduta di contouring linfatico di Heidi Klum. Nel video Heidi è distesa a pancia in giù su un lettino, mentre le due ventose vengono applicate direttamente sulla pelle dei glutei e iniziano il loro lavoro di suzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ventose, luci rosse e la solita, disarmante sicurezza. La supermodella tedesca si sottopone a un trattamento che simula l'allenamento per i glutei in palestra

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