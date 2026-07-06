In Venezuela, oltre 150 corpi non identificati sono stati sepolti in una cerimonia con croci bianche e fiori, tutti con data di morte 24 giugno 2026. La sepoltura si è svolta a Guaira.

La Guaira, 6 lug. (askanews) - Una fila di semplici croci bianche con piccoli mazzi di fiori sotto. Hanno tutte la stessa data di morte: 24 giugno 2026. In una zona separata del cimitero di La Esperanza a La Guaira, Venezuela, vengono sistemati per essere seppelliti più di 150 corpi ancora non identificati dopo i terremoti del 24 giugno scorso che hanno messo in ginocchio il Paese. "Abbiamo iniziato qui il 25 giugno, il giorno dopo il sisma, livellando e preparando il terreno per scavare e creare terrazze, assicurandoci che tutte queste persone avessero luoghi di sepoltura dignitosi", racconta Eli Zavala, volontario. "Come potete vedere, questo è stato un lavoro di dedizione e amore, guidato da un team di volontari e individui che si sono fatti avanti per compassione e comprensione della situazione che stiamo affrontando". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Venezuela, la sepoltura di oltre 150 corpi non identificati

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Le famiglie di La Guaira, Venezuela, stanno pagando 450 dollari per seppellire i propri cari uccisi dai terremoti e dalle scosse di assestamento. reddit

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