Maxi controlli in centro e stazione Lotta al degrado 150 identificati

Sono stati effettuati controlli straordinari nel centro città e presso la stazione ferroviaria, con l’obiettivo di contrastare il degrado e garantire la sicurezza. Durante l’operazione, sono state identificate circa 150 persone, tra cittadini e stranieri, e sono stati effettuati diversi controlli amministrativi e di routine. L’operazione ha coinvolto forze di polizia di vari corpi, tra cui la polizia di Stato, la guardia di finanza e la polizia locale.

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Controllo straordinario interforze di polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale di Monza nel centro cittadino: identificate 150 persone Nella serata di venerdì, la polizia ha effettuato un servizio straordinario interforze di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio e della criminalità diffusa, con particolare attenzione alle aree del centro e della movida. Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 150 persone, di cui 18 con precedenti di polizia. Le verifiche si sono concentrate nelle principali zone di aggregazione cittadina, tra cui Largo Mazzini, via Italia, piazza Trento e Trieste, piazza Duomo, l’area della stazione ferroviaria e la zona di via Bergamo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi controlli in centro e stazione. Lotta al degrado, 150 identificati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maxi controlli nell’Isontino: identificati nove irregolari di cui sette minoriRintracciati 9 cittadini irregolari, di cui sette minorenni, e 69 persone identificate. Pavia, controlli a tappeto tra centro e stazione: cani antidroga al lavoroPavia, 4 aprile 2026 - Controlli a tappeto dei carabinieri nel centro storico e alla stazione ferroviaria di Pavia.